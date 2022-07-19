Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik - Son Dakika
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Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik

19.07.2022 15:40

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Tümer Metin, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik." dedi.

Kariyerinde 5 yıl Beşiktaş ve 2 yıl da Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin hayata gözlerini yumdu. Tümer Metin, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"HERKESİN ALİ BABASI, BENİM İDOLÜM"

Tümer Metin, babasına veda ettiği ve cenaze bilgilerini duyurduğu paylaşımda, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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Tümer Metin'in Acı Günü Tümer Metin'in Acı Günü

Tümer Metin, Ali Metin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik - Son Dakika
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