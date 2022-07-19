Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik

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Sevdiği erkek 'Şişmansın git' dedi, öyle bir geri döndü ki genç adam donup kaldı

Kariyerinde 5 yıl Beşiktaş ve 2 yıl da Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin hayata gözlerini yumdu. Tümer Metin, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"HERKESİN ALİ BABASI, BENİM İDOLÜM"

Tümer Metin, babasına veda ettiği ve cenaze bilgilerini duyurduğu paylaşımda, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini kullandı.