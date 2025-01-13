Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Guilherme, Boateng, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic (Fenerbahçe) Dk. 29 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.
Konyaspor henüz 26. saniyede 1-0 öne geçti. Önde baskıyla topu kapan Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.
14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.
45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla topu filelere attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe: İlk Yarı 2-2 - Son Dakika
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