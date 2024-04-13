TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek değerli bir galibiyet aldı

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Bosna Hersekli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa'yı iyi analiz ettiklerini dile getiren Ömerovic, "İlk 25 dakika biraz daha pas oyunu oynadık. Oyunu kontrol altına aldık. İlk golü attıktan sonra puan sıralamasındaki durumumuzdan dolayı takım içindeki gerginlik ve skoru koruma duygusu artıyor. Bunu daha önce birkaç maçta da yaşadık. Bu da futbolda doğal bir durum. Esas olan benim için irade gücü, savaşma gücü. Takım bunları bugün de gösterdi." diye konuştu.
Aldıkları galibiyetle düşme hattından biraz daha uzaklaşan Konyaspor'un teknik direktörü, "Bugünkü galibiyetimiz çok değerli. Sonraki maçı da kazanarak adım adım istediğimiz puanlara yaklaşmayı hedefliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çok büyük destek verdiler. En büyük tebriği de futbolcularımıza gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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