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TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 bitti - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 bitti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Thiam'ın şutunda kaleci Bernardoni gole izin vermedi. Soner Dikmen'in kafa vuruşunda ise top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 bitti
24.12.2023 - 14:41,
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Morte, Thiam

Sarı kart: Dk. 40 Karimi (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 bitti - Son Dakika
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