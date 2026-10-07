Tuna Üzümcü, Uşakspor'un 39 yaşındaki golcüsü Öztekin'e karşı Altay defansını uyardı - Son Dakika
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Tuna Üzümcü, Uşakspor'un 39 yaşındaki golcüsü Öztekin'e karşı Altay defansını uyardı

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Tuna Üzümcü, Uşakspor\'un 39 yaşındaki golcüsü Öztekin\'e karşı Altay defansını uyardı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, oyuncularını Yasin Öztekin konusunda uyardı. Üzümcü, 39 yaşındaki Öztekin'in ilerleyen yaşına rağmen skor üretebileceğini belirterek defansın dikkatli olmasını istedi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, rakibin tecrübeli golcüsü Yasin Öztekin konusunda oyuncularını uyardı. Bucaspor 1928'de görev yaptığı dönemden öğrencisi olan Yasin Öztekin'in (39) ilerleyen yaşına rağmen her an skor üretebilecek tecrübede olduğunu belirten Tuna Üzümcü, defans oyuncularının çok dikkatli olmalarını istedi. Tuna Üzümcü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan İsmail Haktan Odabaşı da Bucaspor'dan eski takım arkadaşı Yasin'le ilgili genç futbolculara telkinlerde bulundu. Borussia Dortmund altyapısında yetişip, Süper Lig'de 267 maçta 50 gol atan eski milli futbolcu Yasin, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tuna Üzümcü, Uşakspor'un 39 yaşındaki golcüsü Öztekin'e karşı Altay defansını uyardı - Son Dakika
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