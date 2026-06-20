Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a Destek - Son Dakika
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Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a Destek

20.06.2026 00:18
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Tuncay Şanlı, A Milli Takım için eleştirilerin azaltılması gerektiğini vurguladı.

ESKİ milli futbolcu ve teknik direktör Tuncay Şanlı, İstanbul'dan gelerek Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı bir restoran açılışında, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İLK MAÇTAN SONRA ÇOK FAZLA ELEŞTİRİ OLDU'

İlk maçtan sonra çok fazla eleştiri yapıldığını ifade eden Tuncay Şanlı, "2002'de bir üçüncülük var, sonrasında bir Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel ve özel işler olmuştu. Bizim çocuklar cidden gereğini yapmıştı. Yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na gittik. İlk maçtan sonra çok fazla eleştiri oldu. En çok üzülenler de onlar oldu aslında bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Onların ne kadar özel ve yetenekli olduklarını çok iyi biliyoruz, kendileri de biliyor. İlk maç bir kazaydı diyelim, sabah İnşallah onlar bir reaksiyon verecek, tepki verecekler. Dualarımız onlarla, hep yanlarındayız. Dediğim gibi, bu jenerasyonun uzun süre milli takımda çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Kendileriyle de sürekli konuşuyoruz, irtibat halindeyiz zaten. Sabahta inşallah kazanan taraf biz olacağız. Ama şu eleştirileri biraz aza indirmek gerekiyor, onları üzmememiz gerekiyor. Döndükten sonra zaten ne gerekiyorsa herkes söyler, söyleyebilir. Ama onlar bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Bizi hep gururlandırıyorlar, sabah da gururlandıracaklar diye düşünüyorum" dedi.

'GRUPTAN ÇIKTIKTAN SONRA İŞLER ÇOK FARKLI OLUR'

Şanlı konuşmasının devamında, "Gruptan çıktıktan sonra işler çok farklı olur. Önemli olan Paraguay'ı geçtikten sonra, ondan sonra Amerika maçına bakarız zaten. Ama önemli olan Paraguay maçı. Onu geçersek neler yapabileceğimizi, göreceğiz. Biz milli takım olarak katıldığımız her turnuvaya zaten renk katmışızdır, yine öyle olacak. İnşallah gruptan da çıkacağız. Ben 2002'de yoktum, 2003'teki Konfederasyon Kupası'nda vardım. Ama 2002'de hepimiz gururlandık tabii ki. Tabii ki farklı bir jenerasyon var, kıyaslamak bence çok yanlış olur. Şu anki futbol nasıl değişken bir oyunsa, oyuncu grubu da değişti; çok farklı oyun sistemleri de var. Bizim onlardan istediğimiz sadece mücadele. Onlar o mücadeleyi gösterdikten sonra zaten fazlasıyla yetenekliler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a Destek - Son Dakika

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