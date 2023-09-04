Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor - Son Dakika

Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor

Son Güncelleme: 04.09.2023 14:03

Tuncay Şanlı, son teknik direktörlük macerasını yaşadığı ve şampiyon olduğu Sakaryaspor'a geri dönmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlı takımı çalıştırdığı dönem şampiyon yapan Şanlı, teknik direktör Taner Aşkın ile yolların ayrılması sonrası yeniden Sakaryaspor'un başına geçmek üzere.

1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Taner Aşkın ile yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip, takımı daha önce şampiyonluğa ulaştıran Tuncay Şanlı ile anlaşmak üzere.

"ONUNLA BERABER ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, Tuncay Şanlı ile görüşme gerçekleştirirken, yeşil-siyahlıların futbol şube sorumlusu Semih Çiftçi yaptığı açıklamada, "Tuncay Şanlı ile başkanımız görüşme hâlinde. Yarın takımın başında olmasını planlıyoruz. Tuncay Şanlı, Sakaryaspor için tartışılacak bir isim değil. Onunla beraber şampiyonluk yaşayacağımızı düşünüyoruz..." dedi.

Tunca Şanlı geri dönüyor! Şampiyon yaptığı takımın başına geçecek

KISA SÜRE İÇİNDE TAKIM BAŞINA GEÇECEK

Taraflar arasında gerçekleştirilen olumlu görüşmeler sonrası Tuncay Şanlı'nın çarşamba günü takımın başına geçmesi bekleniyor.

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuncay Şanlı, şampiyon yaptığı Sakaryaspor'un başına yeniden geçiyor - Son Dakika
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