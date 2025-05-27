Tunçbilek\'te Gençlik Kampı coşkusu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde, Tunçbilek Belediyesi'nin destekleriyle ve Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin organizasyonuyla gençler doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı.

Gaip Dede mesire alanında gerçekleştirilen gençlik kampı, canlı müzik ve kamp ateşi etkinlikleriyle renklendi. Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin düzenlediği kampa çok sayıda genç katılım gösterdi. Tunçbilek Belediyesi'nin sağladığı destekle gençler, doğa ile baş başa kalma, yeni arkadaşlıklar kurma ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Kamp alanında gençlerle bir araya gelen Tavşanlı Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert ve Tunçbilek Belediyesi Başkan Vekili Yüksel Usluer, kampın önemine dair açıklamalarda bulundu. Gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve onlara farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.

Kamp boyunca gençler, canlı müzik eşliğinde eğlenirken, akşamları yakılan kamp ateşi etrafında sohbet etme imkanı buldu.

Kampın sonunda Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün de, beldelerinde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Düzgün, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlara desteklerinin süreceğini ifade etti. - KÜTAHYA