Tunceli'de Rafting Şampiyonası Başladı

26.03.2026 19:57
Tunceli'de Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası açılış töreni düzenlendi, 206 sporcu katıldı.

Tunceli'de yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları öncesi açılış töreni düzenlendi.

Türkiye Kano Federasyonunca 10 ilden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Kışla Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından Tunceli Müzesi'ne geçen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin rafting için önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte raftinge dair çeşitli organizasyonlar düzenlendiğini belirten Kaya, "Burada eşsiz parkurlar ve doğanın kalbinde rafting heyecanına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yarışların sağlıklı bir şekilde geçmesini ve yarışların sonunda herkesin memleketlerine güzel anılar biriktirerek dönmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Köse, "Hakem heyetimiz, idareci kadromuz, güvenlikçilerimiz ve teknik ekibimizle beraber yaklaşık 300 kişilik kafileyle bu organizasyon kapsamında tekrardan Tunceli'deyiz. Tunceli'nin içilebilir kıvamdaki Munzur'dan huzur akan suyuna misafiriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organizasyona katılacak sporcular, sahneye çıkarak kulüplerinin tanıtımını yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan da katıldı.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:00
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
