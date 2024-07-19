Tunceli'de Rafting Türkiye Kulüpler Kupası düzenlendi

Spor

Tunceli'de düzenlenen Rafting Türkiye Kulüpler Kupası kapsamında, sıralama ve eleme yarışları yapıldı.

Kentin Munzur Doğa Sporları Kamp Eğitim Merkezi mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona, 7 ilden 24 takım ve 150 sporcu katıldı.

Munzur Çayı'nda oluşturulan parkurda yarışan sporcular, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Sporculardan Mustafa Kaan Aytaç, AA muhabirine, 2022'de aldığı eğitimler sayesinde raftinge yöneldiğini söyledi.

Takım olarak belirli aralıklarla yarışlara katıldıklarını belirten Aytaç, "Munzur Çayı'nda oluşturulan parkur tüm takımları zorluyor. Takım olarak bu suya alışık bir ekibiz. Rakiplerimize başarılar diliyorum. Gelecekte milli takıma girmek ve yurt dışında ülkemizi temsil etmek istiyoruz." dedi.

Organizasyon, 21 Temmuz'da nehir inişleri yarışlarıyla sona erecek.