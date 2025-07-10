TÜRFAD Yönetimi Sağlık Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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TÜRFAD Yönetimi Sağlık Bakanı'nı Ziyaret Etti

TÜRFAD Yönetimi Sağlık Bakanı\'nı Ziyaret Etti
10.07.2025 16:39
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TÜRFAD, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile sporun durumu ve sağlığın önemi üzerine görüştü.

TÜRKİYE Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) yönetimi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede ülke sporunun genel durumu değerlendirildi.

TÜRFAD yönetimi TÜRFAD üyesi olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na bakanlıktaki makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede TÜRFAD Başkan Vekili olan eski FIFA kokartlı hakemlerden Mustafa Çulcu, TÜRFAD Genel Sekreteri Binali Kartal, Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Turgay Kıran bazı üyeler ve TÜRFAD yönetiminde bulunan gazetecilerden Fatih Doğan da yer aldı. Ziyarette sporun genel durumu, ülke sporunun gelişimi ve sporun sağlıkla ilişkisi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Memişoğlu ve Dernek üyeleri arasında Türk sporunun geleceği de istişare edildi.

TÜRFAD ailesi olarak birlik beraberlik sergileyerek verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Çulcu, "Sayın Bakanımız yoğun temposu arasında kabulü bizleri onurlandırdı. Biz de Sayın Bakanıma taleplerimizi dile getirdik. Kendisiyle anılarımızı paylaştık. Bakanımız da çocukluğundan bu yana futbolun içinde yaşadığı anıları heyecanları ve tebessümle bize anlattı. Kendisine TÜRFAD ailesi olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİNALİ KARTAL: SPORDA SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ KONUŞTUK

TÜRFAD Genel Sekreteri Binali Kartal ise Bakan Memişoğlu'nun TÜRFAD ailesini kabulünün Türk sporu adına önemli olduğunu söyleyerek, "TÜRFAD ailesinin nezaket ziyareti çok samimi havada geçti. Bakan Bey'in bu kadar yoğun temposu içinde zaman ayırması bizleri çok mutlu etti. Genel ve derneğimizin sorunları ile ilgili bilgi alış verişinde bulunduk. Amatör ve profesyonel futbolun sorunları gündem oluşturdu. Sporda sağlığın önemine dem vuruldu. Amatör maçlarda yaşanan doktor ve ambulans sorununa sayın bakanımız hassasiyetini ortaya koydu. Sayın Bakanımız da böylesine değerli rol model isimlerden kurulu TÜRFAD ailemizin, ülke futbolunun yönetiminde daha etkin rol oynaması gerektiğinin altını çizdi" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Türkiye, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜRFAD Yönetimi Sağlık Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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