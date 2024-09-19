Turgay Demirel TBF Başkanlığına Aday

Spor

FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

TBF'nin 8 Ekim'deki genel kurulunda yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu duyuran Turgay Demirel, Türk basketbolunda son 8 yılda sportif ve idari anlamda ciddi başarısızlıklar yaşandığını belirtti.

Demirel, şunları kaydetti:

"Türk basketbolunun gelinen bu durumu hak etmediği düşüncesiyle basketbolumuzu her bakımdan eski parlak günlerine döndürmek ve '12 Dev Adam' ruhunu yeniden canlandırmak hedefiyle aday olmaya karar verdim. Basketbol camiasının ve bu spora tutku ile bağlı pek çok basketbolseverin görüş ve beklentileri doğrultusunda, arkadaşlarımla beraber kuvvetli bir yönetim oluşturmayı ve bu sorumluluğu daha fazla zaman kaybetmeden üstlenmek üzere harekete geçmeyi gerekli görüyorum. Basketbolumuzun tüm sporseverler için gurur kaynağı olmasını yeniden sağlayacağız. Bunu başaracağımızı biliyorum."