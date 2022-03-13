Turgutlu Belediyesi-Antalya Güneşi maçı 15 Mart'a ertelendi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi-Antalya Güneşi maçı 15 Mart'a ertelendi

13.03.2022 12:47
Turgutlu Belediyesi-Antalya Güneşi maçı 15 Mart'a ertelendi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Antalya Güneşi arasında 12 Mart Cumartesi günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Antalya Güneşi arasında 12 Mart Cumartesi günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Müsabaka 15 Mart Salı günü saat 18: 00'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 25. Hafta karşılaşmalarında 12 Mart Cumartesi günü saat 14: 30'da oynanması planlanan Turgutlu Belediyesi - Antalya Güneşi mücadelesi, olumsuz hava koşulları sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonun aldığı karar doğrultusunda ertelendi. Federasyon tarafından belirlenen yeni tarihe göre Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Antalya Güneşi karşılaşması 15 Mart Salı günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Rakibimiz Antalya Güneşi ile 12 Mart Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşma, TBF'nin almış olduğu karara göre 15 Mart Salı gününe ertelendi. Takım olarak maç gününe kadar antrenman ve hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Tüm taraftarlarımızı ve sporseverlerimizi salı günkü maçımızda takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

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Turgutlu Belediyesi, basketbol, Antalya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi-Antalya Güneşi maçı 15 Mart'a ertelendi - Son Dakika


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