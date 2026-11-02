Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Karşıyaka\'yı 3-0 yenip 2. sıraya yükseldi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Karşıyaka ile kendi sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 5. hafta maçını Karşıyaka ile oynadı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Turgutlu Belediyespor ekibi rakibini (25-16), (25-16), (25-20) set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı siyahlılar kazandığı net galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 6. maçında Gaziemir Belediyespor'un sahasına konuk olacak. Karşılaşma, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda oynanacak.

"Hedefimiz, ligde üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak"

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Karşıyaka karşısında sahaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız net galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyuncularımız maç boyunca disiplinli, istekli ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Takım olarak her geçen hafta daha iyi bir seviyeye ulaşıyoruz. Bu galibiyet hem moral hem de motivasyon açısından bizim için oldukça değerli. Hedefimiz, yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek ligde üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak" ifadelerini kullandı.