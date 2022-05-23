Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci

23.05.2022 15:16
Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci

Manisa'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmaları'nda şampiyonluk ve ikincilik başarıları olan Turgutlu Belediyesporlu genç sporcular, sevinçlerini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ile paylaştı.

Manisa'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmaları'nda şampiyonluk ve ikincilik başarıları olan Turgutlu Belediyesporlu genç sporcular, sevinçlerini Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ile paylaştı.

Manisa'da düzenlenen Kulüpler Satranç İl Turnuvası, Manisa U18 Kızlar Şampiyonası, Manisa U18 Genel Satranç Turnuvası'nda mücadele ederek satranç takımları kategorilerinde şampiyonluk ve ikincilik başarıları olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesporlu sporcular, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ı ziyaret etti. Üç kulvarda yarışan sporcular ziyaretin sonunda ise kupalarını, Turgutlu Belediyesine teslim etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Manisa'mızda satranç alanında başarılı bir performans göstererek kupalarını kaldıran ve bizlere bu büyük sevinci yaşatan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Turgutlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecek." dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci
Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci
Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci
Turgutlu Belediyespor'da kupa sevinci

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Türkiye, Manisa, Fırat, Spor, Son Dakika

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