Turgutlu Belediyespor, İstanbul'daki Fenerbahçe Tarfin maçı hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor, İstanbul'daki Fenerbahçe Tarfin maçı hazırlığını sürdürdü

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Turgutlu Belediyespor, İstanbul\'daki Fenerbahçe Tarfin maçı hazırlığını sürdürdü
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Turgutlu Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacak. Başantrenör İstemihan Örücü yönetimindeki Manisa ekibi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı, maç 24 Ekim Cumartesi saat 14.00'te oynanacak.

Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.

Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Fenerbahçe Tarfin ile Turgutlu Belediyespor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.

Kaynak: AA
Yıldırım BeyazıtFenerbahçeCumartesiİstanbulTurgutluManisaSporSon Dakika

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