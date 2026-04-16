Potanın Kraliçeleri şampiyonluğa koşuyor

16.04.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu üstün performansla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisi ve savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olarak mücadele eden Turgutlu Belediyespor, 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Normal sezonun son haftasına girilirken ligin en az sayı yiyen takımı unvanını elinde bulunduran ekip, özellikle ikinci yarıda vites artırarak zirve yarışında avantaj yakaladı.

İkinci yarının lideri, iç sahada yenilmez

Fikstürün ikinci yarısında adeta farklı bir kimliğe bürünen Turgutlu temsilcisi, bu periyodu lider tamamladı. Kendi sahasında sergilediği etkili oyunla rakiplerine geçit vermeyen kırmızı-siyahlılar, ikinci yarı itibarıyla iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım oldu. Aynı zamanda iç saha maçlarında en yüksek seyirci ortalamasına ulaşarak taraftar desteğini de arkasına aldı.

Turgutlu Belediyespor, ikinci yarıda oynadığı karşılaşmalarda yalnızca bir kez sahadan mağlup ayrıldı. Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri karşısında alınan bu yenilgi sadece 1 sayılık farkla geldi. Kırmızı-siyahlılar, bunun dışındaki tüm maçlarını kazanarak istikrarlı performansını sürdürdü. Takım sezon genelinde ise iç sahada sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Sümeyya Özcan, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla öne çıktı. 165 asistle ligin asist lideri olan Özcan, top çalma istatistiğinde de zirvede yer alarak takımının başarısında kilit rol oynadı.

"Bu takım şampiyonluğu hak ediyor"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, takımın performansını değerlendirerek, "Sezon başından bu yana çok çalıştık. Özellikle ikinci yarıda oyuncularımızın karakteri ve inancı sahaya net şekilde yansıdı. Savunmada ve hücumda kurduğumuz oyun bu başarıyı getirdi. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyoruz. Son maçta da aynı disiplinle mücadele ederek hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise takımın sadece sportif başarıyla değil, temsil ettiği değerlerle de örnek olduğunu belirterek, "Kadın basketbol takımımız Turgutlu'nun ve Manisa'nın gururu oldu. İkinci yarıda ortaya koydukları performans takdire şayan. Taraftarımızın desteğiyle bu başarı daha anlamlı hale geliyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlayacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
