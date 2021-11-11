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Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda - Son Dakika

Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda

11.11.2021 14:53
Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda

Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda Turgutlu'yu temsil ediyor.

Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda Turgutlu'yu temsil ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen Satranç Takım Maçlarında Manisa Şampiyonu olan Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Şampiyonası için Mersin'e gitti. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda mücadelesini sürdürecek olan Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Şampiyonluğu kupasını Turgutlu'ya getirmeyi hedefliyor.

Cihan Yıldırım ve Hakan Aktaş'ın antrenörlüğünde şampiyonaya hazırlanan Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Büşra Özbek, Ceren Yıldırım, Defne Kebapçı, Defne Çetin, Enes Işılak, Samet Akbay, Arda Dizdar, Onur Bayhan ve Burak Güldür'den oluşuyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Manisa Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan Satranç Takımımız final müsabakalarında Türkiye Şampiyonluğu'na adını yazdırmak için mücadele edecek. Satranca gönül vermiş ve önemli başarılara imza atarak Turgutlu'muzu en iyi şekilde temsil eden gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda genç sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda
Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda
Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda
Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda

Turgutlu, Türkiye, Manisa, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Satranç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda - Son Dakika Spor


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