Turgutlu\'da 2. dönem yüzme kayıtlarına yoğun ilgi

20.04.2026 16:26  Güncelleme: 16:27
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde düzenlenen yüzme kurslarının 2. dönem kayıtları başladı. Kurslar, çocuklar, kadınlar ve yetişkinler için çeşitli programlar sunuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kurslarında 2. dönem kayıtları başladı. Çocuk, yetişkin ve serbest zaman gruplarına hitap eden kurslar, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen kurslarda, 7-14 yaş arası çocuklar ve kadınlara yönelik yüzme eğitimleri verilirken, yetişkinler için de serbest yüzme imkanı sunuluyor.

Program kapsamında çocuklar cumartesi ve pazar günleri, kadınlar ise salı ve perşembe günleri belirlenen saatlerde temel yüzme becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca kadınlar için perşembe ve cumartesi; erkekler için ise çarşamba, cuma ve pazar günleri serbest yüzme uygulaması yapılacak.

Yüzme kurslarının 2. dönemi 21 Nisan Salı günü itibarıyla başlayacak. Kayıtların devam ettiği kurslara başvurular, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor. Kurslar hakkında detaylı bilgi ise 0236 313 21 22 numaralı telefondan alınabiliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yüzme kurslarının önemine dikkat çekerek, "Turgutlu Belediyesi olarak her yaştan hemşehrimizi sporla buluşturmayı oldukça önemsiyoruz. Yüzme kurslarımız sayesinde çocuklarımızı erken yaşlarda sporla tanıştırırken yetişkinlere de sağlıklı bir yaşam için alternatif sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi kurslara katılmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

