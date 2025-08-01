Turgutlu Kadın Basketbol Takımı, Yeni Sezonda Sağlık ve Beslenme Analizlerine Başladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesinde sağlık ve beslenme alanındaki ilk değerlendirmelerini tamamladı. Takımın, yeni sezonda da iş birliği yaptığı Diyetisyen Ece Kurşun eşliğinde vücut analizleri gerçekleştirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Manisa'nın tek temsilcisi olan ve yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, performanslarını üst düzeye çıkarmak adına La Dietitica'nın desteğiyle bir dizi ölçümden geçti. Oyuncuların boy, kilo, kas-kütle gibi değerleri uzman diyetisyen tarafından kayıt altına alındı. Diyetisyen Ece Kurşun, sezon boyunca oyuncularla birebir ilgilenerek düzenli takiplerini sürdürecek.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Yeni sezona disiplinli ve planlı bir şekilde giriş yaptık. Oyuncularımızın sağlığı ve form durumları bizim için çok önemli. Bu süreçte bizlere katkı sunacak olan Diyetisyen Ece Kurşun'a teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA