Turgutlu'nun Küme Düşüşü Kesinleşti

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, -3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta küme düşmesi kesinleşen 7 Eylül Turgutlu 1984 normal sezonun son maçında evinde İzmir Çoruhlu'ya 3-0 mağlup oldu. Ligde kalmayı başaran İzmir Çoruhlu, 7'nci dakikada Tuna'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan İzmir ekibi, 63'üncü dakikada Recep'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçta son sözü 89'uncu dakikada Tuna söyledi: 0-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Turgutlu ligi 19 puanla sonuncu bitirdi. İzmir Çoruhlu ise 28 puanla 11'inci sırada sezonu tamamladı.