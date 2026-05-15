Turgutlu, Süper Lig için parkeye çıkıyor

15.05.2026 14:45
Turgutlu Belediyespor, Kırklareli'yi mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

HALKBANK Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisinde rakibi Kırklareli Belediyespor önünde 2-1 önde olan Turgutlu Belediyespor yarın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek için parkeye çıkacak. Kırklareli Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Turgutlu temsilcisi rakibini yine mağlup ederse seriyi 3-1'e getirip yeni sezonda Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak. Kırklareli ekibi kazanırsa seri, beşinci ve son maça uzayacak. Ligde normal sezonu 28 haftada 23 galibiyetle ikinci sırada bitiren Turgutlu Belediyespor, play-offta çeyrek finalde Yalova Vip'i, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim'i 2-0'lık skorlarla eledi. Final serisinde ilk maçı Turgutlu 72-64, ikinci maçı Kırklareli 76-65 kazanırken, dün rakibini deplasmanda 63-52 yenen Manisa temsilcisi Süper Lig için büyük avantaj elde etti. Seri, beşinci maça uzarsa bu karşılaşmaya Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Kaynak: DHA

