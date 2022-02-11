Turgutluspor 8 eksikle Van yolcusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattına yaklaşan Turgutluspor'da zor günler sürüyor. Son 6 maçında hiç kazanamayıp sadece 2 beraberlikle 2 puan toplayabilen Turgutluspor'da sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı, pazar günü oynanacak Silahtaroğlu Van FK maçı öncesi teknik heyeti ve yönetimi kara kara düşündürüyor. Kırmızı- siyahlılarda Ali Kucik, Erkan Taşkıran, Özgür Sert, Ahmet Şahbaz sakat, Mutlu Aksu Doğan ve Yiğit Utku Gök sarı kart cezalısı. Haşim Çoban ve kaleci Numan Bostan'ın sakatlıklarının ardından tedavileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kovid 19 testleri pozitif çıkan Marvin ve Özgür Özdemir'den mutlu haber geldi. Karantinadan çıkan iki oyuncu da antrenmanlara başlarken, teknik direktör Nazım Gülay'ın kadro kurmakta biraz olsun elini güçlendirdi.

- Turgutlu