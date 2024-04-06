Turgutluspor, evinde Amasya Futbol Kulübü\'nü ağırlayacak

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Turgutluspor, yarın (pazar) evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Turgutluspor, Amasya FK maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Eray Gülay önderliğinde sürdürüyor. Antrenman sonrası Amasya maçı için değerlendirmelerde bulunan Gülay, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Pazar günü sahamızda çok önemli maça çıkacağız. Bizim için her maç çok önemli. Amasya FK maçı da bunlardan bir tanesi. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle her zamanki gibi güzel bir galibiyetle onları mutlu edip evlerine göndermek istiyoruz. İnşallah hafta sonu da öyle olacak. Ligin kalan kısmına ise maç maç bakacağız. İnşallah maç maç baktığımız zamanda tüm maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligi en iyi yerde bitirip, Play-Off'da olabilir, ikincilikte olabilir, kovalayacağız sonuna kadar. Takım olarak enerjimiz yüksek ve maça odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Taraftarları maça beklediklerini kaydeden Gülay, "Amasya FK maçında onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim için içeride oynadığımız her maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyoruz. Maça gelip takımımıza destek olsunlar ve maç sonunda hep birlikte sevicimizi yaşayalım." şeklinde konuştu. - MANİSA
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