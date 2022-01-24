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Turgutluspor'da hedef bitmez - Son Dakika

Turgutluspor'da hedef bitmez

24.01.2022 11:13
Turgutluspor'da hedef bitmez

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Sarıyerspor'u konuk edecek olan Turgutluspor'da yönetim kuruluyla birlikte antrenmanı izleyen Başkan Ahmet Daşkan, üst sıralar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Sarıyerspor'u konuk edecek olan Turgutluspor'da yönetim kuruluyla birlikte antrenmanı izleyen Başkan Ahmet Daşkan, üst sıralar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Daşkan, hafta sonu An Zentrol Bayburt Özel İdarespor deplasmanında zor şartlarda önemli bir puan aldıklarını belirtirken, "Deplasmanda eksi 10 derecede buz tutmuş bir zeminde zor bir maç oynadık. Takım olarak güzel oyunumuzu anlamlı bir galibiyetle süsleyemediğimiz için üzgünüz. Play-Off için terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bayburt deplasmanından 1 puan alabildik. Takımımızı kutluyorum. Bundan sonra artık her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz ve öyle hazırlanıyoruz" dedi.

"Sarıyer ile çok önemli bir maçımız var" diyen Daşkan, "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Yolumuza kayıpsız devam edip Play-Off'u zorlamamız lazım. Turgutluspor camiası her zaman her durumda eli kalbinde, gözü sahada, başı dik takımıyla bir bütündür. Bir his takımıdır Turgutluspor. O büyük taraftarımız renklerine aşıktır bu takımın. Turgutlu halkı, esnafı, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, belediyesi, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları olmak üzere hep birlik olmuş ve kenetlenmiş durumdayız. Başkan olduğum gün belirttiğimiz gibi bu yıl için kimseye şampiyonluk sözü vermedik ama Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır ve bu hedef için sonuna kadar savaşacağız. Çarşamba günü oynayacağımız Sarıyer maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Futbolcularımıza güveniyorum, hepsi biri birinden değerli. Bu camiada onlarla olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

AHMET ÇALIK ANISINA TURNUVA

Turgutluspor, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedip Türkiye'yi yasa boğan Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Ahmet Çalık anısına düzenlenecek altyapı turnuvasında Turgutluspor'un yanı sıra 6 takım mücadele edecek. Ahmet Çalık Turgutluspor U14 Futbol Turnuvası'na Turgutluspor'un yanı sıra, Selvilitepe Sk, Gençordu Sk, Turgutlu Göztepe Sk, Turgutlu Bursa Sk, Egeli Sk ve Manisa Yıldızspor U14 takımları sağlayacak. Ahmet Çalık Futbol Turnuvası, 25-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesislerinde yapılacak.


- Turgutlu
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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Ahmet Çalık, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da hedef bitmez - Son Dakika Spor


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