Turgutluspor'da mali denetim devam ediyor - Son Dakika
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Turgutluspor'da mali denetim devam ediyor

17.03.2022 11:19
Turgutluspor'da mali denetim devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yeni yönetim tarafından yazılı açıklama yapılarak kulübün mali denetiminin devam ettiği ve eski yönetime ait çok sayıda usulsüzlüğün tespit edilerek yargıya taşındığı bildirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yeni yönetim tarafından yazılı açıklama yapılarak kulübün mali denetiminin devam ettiği ve eski yönetime ait çok sayıda usulsüzlüğün tespit edilerek yargıya taşındığı bildirildi.

Turgutluspor Kulübü yönetimi tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz eski başkanı ve yöneticilerinin üyeliklerinin düşümü ile ilgili olarak son dönemde sosyal medya platformlarında asılsız söylentiler paylaşılmakta, kararın üst yazısı paylaşılarak algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Önceki dönem kulüp başkanı Taner Kestaneci ile diğer yönetim kurulu üyeleri son genel kurul toplantısında ibra edilmemiş ve faaliyetleri onanmamıştır. Görevimize başladığımız ilk günden itibaren önceki başkan zorluk çıkarmış, dernek defterlerini, bilumum kıymetli evrakı tarafımıza teslim etmemiştir. Bunun yanı sıra kulübün kamera cihazlarının söküldüğü, faturaları kulübümüze kesilen eşyaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Tüm bunlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulüp mali ve idari yönden incelemeye alınmıştır. İlk etapta yapılan incelemelerde genel kuruldaki mali hesap tablosunda uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Akabinde kasada olması gereken miktarın olmadığı, daha da kötüsü görev süresi sona ermesine rağmen yeni yönetimin bilgisi dışında kulüp hesabına ait internet bankacılığından ödeme yapıldığı ve kulüp banka kartından ATM'den para çekildiği tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak da ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Önceki başkanın kulübü usulsüz bir şekilde borçlandırdığı, bankadan toplu paralar çektirdiği, bu ödemelerin nerelere yapıldığının belli olmadığı, kulüple alakası olmayan faturaların ve giderlerin bulunduğu, denetleme kurulu başkanının denetleme kurulu işiyle alakalı olarak genel kurul kararı olmaksızın ücret karşılığı çalıştırıldığı, süreç içerisinde yönetimin hiç bir şekilde denetlenmediği, denetleme kurulu raporlarının bulunmadığı gibi hususlar 'Dernekler masası' tarafından yapılan idari soruşturma neticesinde tespit edilmiştir. Hali hazırda da mali denetleme devam etmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın birçoğu yargıya intikal etmiş olup yargı süreci devam etmektedir. Yönetim Kurulumuz resmi makamlarca tespit edilen usulsüzlüklere karşı kayıtsız kalmayacaktır. Özellikle mali usulsüzlüklerle güzide kulübümüzün zarar görmesini engellemeye çalışacaktır. Yönetim Kurulu tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi hukuka uygun bir şekilde kullanmış, kararını da kararın muhatabı olan üyeyle paylaşmıştır. Üyeler yasanın ve tüzüğün kendilerine tanıdığı haklar da ilgili kararda kendilerine hatırlatılmıştır." - MANİSA

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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Cumhuriyet, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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