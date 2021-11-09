Turgutluspor evinde seriyi sürdürmeye çalışacak
09.11.2021 12:01
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Niğde Anadolu FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Niğde Anadolu FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Hakem Berkan Çetin görev yapacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı defans oyuncusu Özgür, Adıyaman FK'ya karşı forma giyemeyecek. İlk 6 maçta 1 puanla düşme hattında başladığı grupta son haftalardaki yükselişiyle 10 puanla 15'inci sıraya tırmanan Turgutluspor'da yönetim, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde genel kurul kararı almıştı.
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