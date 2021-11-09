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Turgutluspor evinde seriyi sürdürmeye çalışacak - Son Dakika

Turgutluspor evinde seriyi sürdürmeye çalışacak

09.11.2021 12:01
Turgutluspor evinde seriyi sürdürmeye çalışacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Niğde Anadolu FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Niğde Anadolu FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Turgutluspor, yarın evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Hakem Berkan Çetin görev yapacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı defans oyuncusu Özgür, Adıyaman FK'ya karşı forma giyemeyecek. İlk 6 maçta 1 puanla düşme hattında başladığı grupta son haftalardaki yükselişiyle 10 puanla 15'inci sıraya tırmanan Turgutluspor'da yönetim, 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde genel kurul kararı almıştı.


Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Adıyaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor evinde seriyi sürdürmeye çalışacak - Son Dakika Spor


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