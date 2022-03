Turgutluspor'un her maçı final - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta galibiyet hasretine geçen hafta Hekimoğlu Trabzon'u yenerek son veren düşme hattındaki Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay, artık her maçların final olduğunu söyledi.

Cumartesi günü İnegölspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlılarda Gülay, "Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları. Hiçbir rakibi, hiçbir maçı ayırmıyoruz. Her maç bizim için final. Hafta sonu İnegölspor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Tek hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Her maça üst düzey hazırlanıp, puan yada puanlar almak tek düşüncemiz. Zor bir periyoda giriyoruz. İnegöl, Sarıyer ve Niğde Anadolu FK maçları bizim için çok önemli. 1 hafta içinde 3 maç yapacağız. Bizim ligdeki sıralamamız, üst tarafa çıkmamız için bu maçlar çok önemli. En az kayıpla bu 3 maçı geçip, ligde hak ettiğimiz bölgeye çıkmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularım da sorumluluğunun farkında. Antrenmanlarda canla başlaçalışıyorlar. Tek hedefleri camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak" dedi.

- Turgutlu