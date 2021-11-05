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Turgutluspor yönetimine suç duyurusu - Son Dakika

Turgutluspor yönetimine suç duyurusu

05.11.2021 10:33
Turgutluspor yönetimine suç duyurusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor'da sular durulmuyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-siyahlıların 3'üncü Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda görev yapan eski yöneticiler, son günlerde gündeme gelen kulüp üyelerinin üye kayıtlarının silindiği ile ilgili iddialar üzerine basın açıklaması yaptı. Önceki yöneticilerin imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında, "Tarafımıza usulsüz şekilde üyeliklerin sonlandırıldığı duyumları gelmektedir. Usulsüz olarak üyelikleri sonlandırılan üyelerin yargıya başvurmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verilirken, mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Eski yöneticilerden Hüseyin Güleç, Fahrettin Solmaz, Hasan Hüseyin Coşkun, Bedrettin Duman, Arif Tanrıverdi, Dilek Öner, İbrahim Yalçınkaya, Sefa Yıldız ve Ali Pekdikmen'in imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Turgutluspor'un bir önceki yönetimi olarak 13 Kasım 2019 tarihinde üyelerimizin güncel durumunu tespit maksadıyla tarafımızca verilen gazete ilanının gerekçe gösterilerek kulüp üyelerimizin, üyeliklerinin usulsüz bir şekilde sonlandırıldığı duyumları tarafımıza ulaşmaktadır.  Bu durum Turgutluspor camiasında infial yaratmıştır. Bu sebeple kulüp üyelerimizin güncel üyelik durumlarını e-devlet üzerinden kontrol ederek üyeliklerinin usulsüz bir şekilde sonlandırılmış olmasını tespit etmeleri halinde yapılan işlemin iptali için yargı yollarına başvurmalarını tavsiye etme gerekliliği hasıl olmuştur. Eski yönetim olarak tarafımızca verilen gazete ilanına istinaden mevcut yönetim hakkında tüzüğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle hukuki mercilere suç duyurusunda bulunacağız. Turgutluspor camiasına saygıyla duyurulur."

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Turgutluspor yönetimi, eski yöneticilerin kendileriyle ilgili suç duyurusu girişimi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugüne kadar birçok yöneticimiz hukuk dışı tehdit edilerek, zorla istifa ettirilirken, yönetim kurulumuzun zorda kalması için gerekli girişimler yaptırılmıştır. Bizde elbette hukuk çerçevesi içinde hareket etik ve edeceğiz. Şunu da belirtmek isteriz ki üyelerin aidatlarını ödemesi talebi, örnek olarak silinme süreci 13 Kasım 2019 tarihli gazeteye verilen, 'Turgutluspor Kulübü Derneği'nden İlan' sonrası eski yönetim tarafından başlamıştı. Bu sadece bizim yönetimin aldığı karar değildir. Her fırsatta olduğu gibi bu sezon da huzur ortamımız art niyetli kişi ve kişiler tarafından bozuluyor. Buna rağmen zorlu bir grupta mücadele eden takımımız aldığı başarılı sonuçlarla Turgutluspor sevdalılarını mutlu ediyor ve etmeye devam edecek. Turgutluspor hepimizin sevdası. Bireysel çıkarlar her zaman yapmak istediğimiz gibi önlenecek. Turgutluspor'u daha kurumsal hale getirip, er yada geç layık olduğu bir üst seviyeye mutlaka çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.LİGDE RAKİP NİĞDE

Turgutluspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın Niğde Anadolu FK'ya konuk olacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde bu sezon ilk 7 maçta galibiyete hasret kalan Turgutluspor, son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçmesine rağmen grubunda halen 9 puanla düşme hattında yer alıyor. Niğde temsilcisi de 4 puanla Turgutlu'nun bir alt basamağında düşme barajında bulunuyor.


Turgutluspor yönetimine suç duyurusu
Turgutluspor yönetimine suç duyurusu

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Kasım, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor yönetimine suç duyurusu - Son Dakika Spor


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