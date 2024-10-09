Turhan Güney Türkiye Badminton Şampiyonu Oldu

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Kula Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Rafet Üçelli Ortaokulu beden eğitim öğretmeni olarak görev yapan Turhan Güney, Antalya'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 35+ tek erkekler kategorisinde 128 sporcu arasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Kula Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak onlarca başarıya imza atan ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Rafet Üçelli Ortaokulu'nda öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinliklerle adını duyuran Turhan Güney, büyük bir başarıya daha imza attı. 27-29 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve toplamda 128 sporcunun katıldığı Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Kula'yı temsil eden Turhan Güney, 35+ tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular arasında şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Güney, hem Kula Belediyesi Spor Kulübü'nde, hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerde öğrencilerin badminton branşında başarılı olabilmesi için var gücü ile çalıştıklarını söyledi. Badminton takım antrenörü olarak da görev yapan Güney, eğitim öğretim yılı içerisinde ülke genelinde düzenlenecek olan etkinliklere öğrencileri ile birlikte katılım sağlayıp Kula'yı en güzel şekilde temsil edeceklerini vurguladı. - MANİSA