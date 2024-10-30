Türk At Yarışları Yurt Dışında Yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Türk At Yarışları Yurt Dışında Yayınlanacak

TJK, Türkiye'deki at yarışlarını yurt dışında canlı yayımlamak için anlaşma imzaladı.

30.10.2024 17:19
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Türkiye'deki at yarışlarının yurt dışında canlı yayımlanacağını açıkladı.

TJK'den yapılan açıklamada, at yarışçılığı alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldığı belirtilerek "Türkiye Jokey Kulübü ve 1/ST Content-Technology (AmTote)/B2E ortaklığında yapılan iş birliği sayesinde Türkiye'deki at yarışları, yurt dışında da canlı olarak yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu iş birliği kapsamında Türkiye'deki yarışların canlı yayımlanacağı ilk ülkenin, at yarışçılığının önde gelen ülkelerinden Avustralya olacağı ifade edildi. TJK tarafından düzenlenen yarışların, ABD, İngiltere ve Fransa gibi at yarışlarının merkezi konumundaki diğer ülkelerde yayın yapan Sky Racing kanalı üzerinden Kasım 2024'te Avustralya'daki yarışseverler ile buluşacağı, 2025 yılı içinde ise diğer ülkelerin de yayın ağına katılmasının beklendiği aktarıldı.

Yayımlanan yarışlara ilgili ülkelerdeki resmi yarış/bahis organizatörleri aracılığıyla söz konusu ülkelerde bahis oynanabileceği belirtilirken bu stratejik hamleyle Türk at yarışçılığının Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağı ve ekonomiye yeni bir değer katacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Jokey Kulübü, Avustralya, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

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