Türk Atıcılar Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Atıcılar Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Türk Atıcılar Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı. Elemelerde Muharrem Korhan birinci, Murat ikinci sırayı alarak finale yükseldi. Final atışları sonucunda Muharrem Korhan altıncı, Murat yedinci oldu. Takım olarak bireysel skorlar toplamında şampiyonluğa ulaştılar.

03.06.2024 18:31
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Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 müsabakaları yapıldı.

Elemelerde Muharrem Korhan 571 puanla ilk, Murat da 568 puanla 2'nci sırayı alarak finale yükseldi. Cevat ise 549 puanla 14. sırada yer aldı.

Final atışları sonucu Muharrem Korhan 152.5 puanla 6'ncılığı, Murat 131.1 puanla 7'nciliği elde etti.

Muharrem Korhan, Murat ve Cevat, bireysel skorlar toplamında takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Atıcılar Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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