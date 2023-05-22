Türk basketbolcu, Suriye'de bulunan gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

Mehmet Dogan:

Norveç nufus 5.4 milyon Finlandiya nüfus 5.5 milyon Letonya ve estonyayı da eklersek belki 13 Milyon yapar. İçimize Norveç, Finlandiya, Estonya ve Letonya kaçmış. Ekmeğini böldürme Türkiyem, lütfen.