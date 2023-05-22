Türk basketbolcu, Suriye'de bulunan gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

Türk basketbolcu Kenan Canbolat'ın Suriye'den yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Canbolat geçtiğimiz günlerde ABD'li takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşmıştı.
Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, ülkedeki gece kulübünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Canbolat gece kulübünde çektiği görüntüyü, "Dün gece Suriye'nin Şam şehrinde gece kulübüne gittim. Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadeleriyle paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Amerikalı takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşan Kenan Canbolat, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." demişti.
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