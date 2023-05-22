Türk basketbolcu, Suriye'de bulunan gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın - Son Dakika
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Türk basketbolcu, Suriye'de bulunan gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

22.05.2023 10:55

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, Suriye'deki bir gece kulübünden paylaşım gerçekleştirdi. Eğlenen insanların görüntülerini çeken Canbolat paylaşımında, "Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" şeklinde konuştu.

Türk basketbolcu Kenan Canbolat'ın Suriye'den yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi. Canbolat geçtiğimiz günlerde ABD'li takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşmıştı.

"SAVAŞ BİTTİ SURİYE'DE"

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kenan Canbolat, ülkedeki gece kulübünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Canbolat gece kulübünde çektiği görüntüyü, "Dün gece Suriye'nin Şam şehrinde gece kulübüne gittim. Savaş muhabbeti yapan insanlar çok iyi baksınlar. Savaş bitti Suriye'de" ifadeleriyle paylaştı.

Türk basketbolcu, Suriye'deki gece kulübünden paylaştı: Savaş muhabbeti yapanlar iyi baksın

"AMERİKALI TAKIM ARKADAŞLARIMLA RESTORANDA OTURUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı takım arkadaşlarıyla Suriye'de bir restorandan görüntü paylaşan Kenan Canbolat, "'Savaş var' dediğiniz Suriye'de Amerikalı takım arkadaşımla restoranda oturuyorum." demişti.

YORUMLAR (6)
  • Resul Songul: Hic bir insan oglu durduk yere vatanini atasini cocugunu alipda baska bir ulkeye getirmez tum tv ler yalan soyluyor bir tek sen dogrusun bey efendi oylemi Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
  • Mehmet Dogan: Norveç nufus 5.4 milyon Finlandiya nüfus 5.5 milyon Letonya ve estonyayı da eklersek belki 13 Milyon yapar. İçimize Norveç, Finlandiya, Estonya ve Letonya kaçmış. Ekmeğini böldürme Türkiyem, lütfen. Cevap Yaz 21 6 Yayından Kaldır
  • Murat: Birincisi Peki bizim asker nerede ikincisi bu Suriyeliler neden gitmiyor ulkelerine Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Basketbolcu, Suriye, Spor, Son Dakika

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