Türk Basketbolunda Avrupa Kupaları Heyecanı Başlıyor

Türk basketbolunda Avrupa mesaisi başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nden 11 takım, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Süper Lig ekipleri bu sezon Avrupa’nın dört farklı organizasyonunda mücadele edecek. Avrupa kupalarının başlamasıyla birlikte Türk basketbol kulüpleri yoğun bir maç takvimine girecek.

Basketbolda günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde ise Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna ile saat 20.00’de karşılaşacak.