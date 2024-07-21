Türk Cimnastikçiler Fransa'da Olimpiyat Madalyası İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Türk Cimnastikçiler Fransa'da Olimpiyat Madalyası İçin Mücadele Edecek

Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk cimnastikçiler, takım halinde madalya mücadelesi verecek. Türkiye, geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası kazanarak tarihinde bir ilke imza attı. Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan milli takım, Paris 2024'te madalya için mücadele edecek.

21.07.2024 11:09
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Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, cimnastik branşında Türkiye ilk kez takım halinde madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, geçen yıl ekim ayında Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda takım halinde olimpiyat kotası kazandı.

Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Emre Dodanlı ve Kerem Şener'den oluşan Türk Milli Takımı, takım elemelerinde 247.692 puan elde ederek 10. oldu ve Türkiye cimnastik tarihinde bir ilki başarıp olimpiyat kapısını açtı.

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na 1, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na 2 ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na 5 cimnastikçiyle katılan Türkiye, Paris 2024'te de 5 sporcuyla mücadele verecek. Takım kotasını getiren 5 isimden Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı olimpiyatlarda madalya mücadelesine çıkacak.

Ferhat Arıcan

Cimnastikçe Türkiye'nin tek olimpiyat madalyalı ismi Ferhat Arıcan, elde ettiği başarılarla adını ülke cimnastik tarihine yazdırdı.

Pandemi nedeniyle 2021'de düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ferhat'ın kariyeri, çok sayıda uluslararası organizasyonda elde ettiği başarılarla dolu.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan Ferhat, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda bronz, Akdeniz Oyunları'nda ve İslami Dayanışma Oyunları'nda 2'şer altın 1'er bronz madalya kanandı. 2020 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında altının yanı sıra gümüş ve bronz madalya kazanan Ferhat, 2019 Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda da bronz madalya sevinci yaşadı. Ferhat, 2018 Akdeniz Oyunları'nda gümüş ve bronz, 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda birer altın ve gümüş, 2013 Akdeniz Oyunları'nda bronz ve 2010 Yaz Gençlik Oyunları'nda gümüş madalyaların sahibi oldu.

Adem Asil

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler genel tasnif ile halka aletinde şampiyonluğa ulaşan Adem Asil, aynı organizasyonda takım halinde gümüş madalyanın da sahipleri arasında yer aldı.

Avrupa Cimnastik Birliğince 2022 değerlendirmesine göre "yılın erkek cimnastikçisi" seçilen Adem Asil, elde ettiği derecelerle adeta o yıla damgasını vurdu.

2022'de İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte ve takım halinde bronz madalya kazanan Adem, Akdeniz Oyunları'nda 3 şampiyonluk yaşadı, 2 gümüş 1 de bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, İslami Dayanışma Oyunları'nda ise 3 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.ü

Adem Asil, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde gümüş madalya kazanmanın sevincini yaşadı. Milli sporcunun Dünya Kupası serilerinde ve birçok uluslararası organizasyonda da madalyası bulunuyor.

Ahmet Önder

Türk cimnastiğinin önemli sporcularından Ahmet Önder de elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde gümüş madalya kazanma mutluluğunu yaşayan Ahmet, 2022 yılında da yine Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz, Akdeniz Oyunları'nda birer altın, gümüş ve bronz, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın, 2 bronz ve 1 gümüş madalyaya ulaştı.

2020 Avrupa Şampiyonası ile 2019 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ahmet Önder, Dünya Kupası serilerinde uluslararası organizasyonlarda da çok sayıda madalyanın sahibi oldu.

İbrahim Çolak

İbrahim Çolak, 2013'ten itibaren üst üste yedi Dünya Cimnastik Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil etti. 2019'da Stuttgart'taki şampiyonada halka aletinde altın madalya kazanarak tarihe geçen İbrahim Çolak, Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğu olan bu zaferinin ardından Mersin'de bir yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda halkada finalde yarışan ve beşinci sırayı alan İbrahim Çolak, Akdeniz Oyunları'nda yine halka branşında üst üste iki kez altın madalya kazandı.

Özel branşı olan halkadaki keskin tekniğiyle öne çıkan İbrahim Çolak'ın 2017'de Melbourne'deki Dünya Kupası mücadelesi sırasında yaptığı özel bir hareket, FIG tarafından "The Colak" ismiyle puan kataloğuna girdi.

Emre Dodanlı

Ailesiyle yaşadığı Kanada'da başladığı cimnastikte başarılar elde eden Emre, alt yaş gruplarından itibaren Türk Milli Takımlarının vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

2010-2014 yıllarında Kanada'da mücadele ettiği organizasyonlarda çeşitli derecelere imza atan, sonraki yıllarda Türkiye'deki organizasyonlarda da boy göstermeye başlayan Emre, büyükler milli takımına kadar yükseldi.

Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda takım halinde elde edilen olimpiyat kotasıyla kariyerinin en büyük organizasyonuna katılma şansını yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Cimnastikçiler Fransa'da Olimpiyat Madalyası İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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