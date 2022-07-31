Azeri kick boksçu: "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim" - Son Dakika
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Azeri kick boksçu: "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim"

31.07.2022 12:13
Azeri kick boksçu: "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim"

Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 64 buçuk kiloda kemerin sahibi, Azeri sporcu Toghrul Mamadov oldu.

Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 64 buçuk kiloda kemerin sahibi, Azeri sporcu Toghrul Mamadov oldu. Maç öncesi açıklamada bulunan Mamadov, "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim. Karabağ'da kazanılan zaferi ben de onun üzerinde kazanmak isterdim" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Turnuvası'na katılan Azerbaycanlı Toghrul Mamadov (20), 64 buçuk kiloda kemerin sahibi oldu. İlk profesyonel turnuvasına katılan Mamadov, Adana'dan katılan Metiner Sıvacı'yı yendi. "Bozkurt" lakabıyla tanınan Toghrul Mamadov, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

İlk profesyonel maçına çıktığını söyleyen Toghrul Mamadov, "10 yaşımdayken arkadaşlarım kick boksa başlamıştı. Benim de ilgimi çekmişti. 1-2 kez onlara katıldıktan sonra ben de tamamen başladım. Çok da seviyorum bu sporu ve ailem de destek veriyor. Azerbaycan'da da kick boks yapan çok var. Şu anda Azerbaycan'da da İslam Oyunlarına hazırlık var. Orada da yarışacak olan tüm arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Spordaki hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah buna da bugünden başlayacağım. İlk profesyonel maçımda kariyerimin süper bir yere gelmesini sağlayacağım" dedi.

"Ermeni rakibim olsaydı adamı yerdim"

Türkleri bir araya getiren organizasyon için katkısı olan herkese teşekkür eden Mamadov, "Karşımda yabancı rakip olsun isterdim. Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim. İnşallah bu dövüşten sonra ayarlansa süper olur. Ermeni ile dövüşmek isterdim. Karabağ'da kazanılan zaferi ben de onun üzerinde kazanmak isterdim" diye konuştu.

"Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını tüm dünyada dalgalandırmak istiyorum"

Müsabaka bitiminde ilk profesyonel maçını kazanıp, kemerin sahibi olarak duygularını aktaran Mamadov, "Beni seven destekleyen, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bozkurt artık sahalarda. İnşallah başka dövüşlerde de karşılaşacağız. Bir sonraki hedefim; galibiyetlerimi sürdürmek, dünya şampiyonu olmak. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını tüm dünyada dalgalandırmak istiyorum. İkisi de benim bayrağım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azeri kick boksçu: 'Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim' - Son Dakika

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