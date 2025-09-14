Türk Derbisinde Yıldız ve Çalhanoğlu Parladı - Son Dakika
Türk Derbisinde Yıldız ve Çalhanoğlu Parladı

14.09.2025 14:28
Juventus'un Inter'i 4-3 yendiği maçta Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu performanslarıyla öne çıktı.

İtalyan spor basını, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında dün Juventus'un Inter'i 4-3 yendiği maçta birbirlerine rakip olan milli oyuncular Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nu mücadeledeki performanslarıyla takımlarının "en iyi"leri olarak seçti.

Gol düellosu şeklinde geçen Serie A'da haftanın maçında, Inter adına 2 gol atan Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un galibiyetine 1 gol 1 asist ile katkı yapan Kenan Yıldız'ın performansları takdir topladı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, 7 gol atılan müsabakada 3 golün Türk oyunculardan geldiğini ve her bir golün, birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Maç haberine "Yıldız ve Çalhanoğlu ile Türk işi" başlığını atan gazetede, Kenan'ın gelişimini sürdürdüğü ve dünkü maçta üst düzey performans sergilediği kaydedildi.

"Türk prensi" olarak anılan Kenan Yıldız'ın, karşılaşmayı kazanan Juventus adına "maçın en iyi oyuncusu" olduğu belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un oyuncu ve teknik adam değerlendirme köşesinde, "8" ile en yüksek notu verilirken, "Her zaman ilham verici, aktif ve dikine oynuyor. Her zaman patlama yapabilme aşamasında. (28 Ekim 2024'teki maç) San Siro'da da Inter'e 2 gol attıktan sonra yine Inter'e patladı. Bu sefer savunma da yaptı." görüşüne yer verdi.

La Gazzetta dello Sport, son dakikalarda Adzic'in golüne engel olamayarak sahadan boynu bükük ayrılan Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu'nun attığı 2 harika golle ve takımını yönetmesiyle öne çıktığını belirterek, "8" ile en yüksek puanı verdi. Gazetede, Hakan Çalhanoğlu için "geri dönüyor" yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport gazetesinde de Juventus'un sahası Allianz Stadı'nda Juventus ve Inter arasında "çılgınca bir maç" oynandığı ifade edilerek, iki takımda da oynayan Türk oyunculardan Thuram kardeşlere herkesin sahne aldığı belirtildi.

Gazetede, Kenan Yıldız'ın 21 yaş altında olup Inter'e karşı bugüne kadar toplamda 3 gol atan ilk Juventus oyuncusu olduğuna dikkat çekilirken, milli futbolcunun bu yıl boyunca siyah-beyazlı formayla attığı toplam gol sayısını 9'a çıkardığı ifade edildi.

Corriere dello Sport, Kenan Yıldız'a 7,5 puan vererek, maçın Juventus adına "en iyi oyuncusu" seçerken, "Ne isterse onu yapıyor, tek başına hareketleniyor ve uzaktan avlıyor. Sommer'i şaşırtıyor, skoru 2-1'e getiriyor. Skoru 3-3'e getiren golün asistini yapıyor." yorumunda bulundu.

Gazete, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na "7,5" ile en yüksek puanı vererek, mavi-siyahlı takımın "en iyisi" seçti.

Gazetede Hakan Çalhanoğlu için "Türk oyuncu öne çıkıyor ve Inter'i maçta tutuyor. Oyun kurma becerisi henüz üst düzeyde değil, buna karşın iki keskin nişancı golü var. Göğüs kontrolüyle yumuşatıp sağ ayağıyla çektiği şutta gelen goldeki tekniği ve uygulama hızı etkileyici." değerlendirmesi yapıldı.

İtalya'da internet haber siteleri, sosyal medya ile bazı televizyon kanallarındaki yorumlarda da Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşılıklı golleri sebebiyle "İtalya Derbisi" olarak anılan Juventus-Inter karşılaşmasının, "Türk derbisi" ve "Türk mücadelesi" şeklinde geçtiği ifade edildi.

Kaynak: AA

