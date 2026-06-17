Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gençlere psikososyal destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gençlere psikososyal destek

Türk Devletleri Teşkilatı\'ndan gençlere psikososyal destek
17.06.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB'nin hazırladığı proje ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, gençlerin psikososyal gelişimi için ilk kez ortak platformda bir araya geldi. Almatı'daki programa Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) hazırlanan "Türkiye- Kazakistan Psikososyal Destek Projesi" Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleri, gençlerin psikososyal gelişimi konusunda ilk kez ortak platformda bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş'in başkanlığındaki 11 kişilik heyet katıldı.

Türkiye ve Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan temsilcilerin de yer aldığı programda, gençlere yönelik psikososyal destek alanında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Programda gençlerin psikolojik olarak desteklenmesi, sosyal uyum süreçleri, bağımlılıkla mücadele, dijitalleşmenin etkileri, spor psikolojisi uygulamaları ile Türkiye'de gençlik merkezlerinde yürütülen psikososyal destek hizmetleri ele alındı.

Farklı ülkelerle de temasa geçerek proje ile dünya gençlik kamuoyunda da bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Elif Güneş, psikososyal destek çalışmalarına verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca gençlik çalışmaları ve psikososyal destek uygulamalarının yürütüldüğü kurumlar ziyaret edilirken katılımcı ülkelerin heyetleri ağaç dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, programda "2026 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" olarak Özbekistan'ın Hive kentinin seçildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kazakistan, Gençlik, Türkiye, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gençlere psikososyal destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:25:29. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gençlere psikososyal destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.