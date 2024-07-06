Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler - Son Dakika
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Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşılaştı. Maçı yayınlayan reji, İstiklal Marşı okunurken reklama geçti. Bu durum büyük tepki çekti. Ayrıca, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle verdiği ceza sonrası, tribündeki Türk taraftarlar İstiklal Marşı'nı bozkurt işareti yaparak söyledi. Bu anlar da reji tarafından ekrana getirilmedi.

06.07.2024 22:35  Güncelleme: 22:50
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı yayınlayan reji, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda milli futbolcularımız ve taraftarlarımız İstiklal Marşımızı okurken skandal bir harekete imza atarak tribünlerimizi ekrana getirmedi.

İSTİKLAL MARŞI ESNASINDA REKLAMA GİTTİLER

Hollandalı futbolcuların ve tribünlerin kendi marşlarını okuduğu esnada yayında olan reji, İstiklal Marşımız okunurken reklama gitti.

TÜRK TARAFTARLAR, BOZKURT İŞARETİ YAPARAK İSTİKLAL MARŞI SÖYLEDİ

UEFA'nın bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a ceza verilmesi üzerine tribündeki Türk taraftarlar, İstiklal Marşımızı bozkurt işareti yaparak söyledi. O anlar reji tarafından ekrana getirilmedi.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep eden UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

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Son Dakika Spor Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Zafer Ünal: Türkün Türk’ten başka dostu yok. 50 12 Yanıtla
  • engin Okuyan: Böyle daha iyi zorlarina gidiyor ???????? 41 5 Yanıtla
  • Hasan Balta: Keske Gol Sonrasi Tum Takim Bozkurt Isareti Yapaydi… O zaman UEFA nin tavri ne olabilecekti acaba… 27 11 Yanıtla
    Murat Çoker: elerdi bizi kupadan 4 2
  • Osman Turan: Kudurrta kudurta yeneceğiz Allah'ın izniyle... ?? 21 5 Yanıtla
  • ZaZa null: Sen Türk olduğunu unutsanda düşman asla unutmaz!! 21 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: mustafa kemalin askerleriyiz 10 10 Yanıtla
    Murat Çoker: caaansın 4 1
  • Çuvaldız: artık bozkurt işaretini her platformda göreceğiz..! 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: Eninde sonunda Osmanlı geri gelecek Tarih tekerrür den ibarettir 1 2 Yanıtla
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