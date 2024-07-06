Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

Spor

"A Milli Takım\'da en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusunu düşünmeden yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millilerimize destek için Berlin\'de

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maçı yayınlayan reji, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda milli futbolcularımız ve taraftarlarımız İstiklal Marşımızı okurken skandal bir harekete imza atarak tribünlerimizi ekrana getirmedi.

İSTİKLAL MARŞI ESNASINDA REKLAMA GİTTİLER

Hollandalı futbolcuların ve tribünlerin kendi marşlarını okuduğu esnada yayında olan reji, İstiklal Marşımız okunurken reklama gitti.

TÜRK TARAFTARLAR, BOZKURT İŞARETİ YAPARAK İSTİKLAL MARŞI SÖYLEDİ

UEFA'nın bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a ceza verilmesi üzerine tribündeki Türk taraftarlar, İstiklal Marşımızı bozkurt işareti yaparak söyledi. O anlar reji tarafından ekrana getirilmedi.