Türk futbolseverleri kızdıran kare

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya dönen Rafa Silva'nın birlikte verdiği poz, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Benfica çatısı altında bir araya gelen Jose Mourinho ve Rafa Silva'nın sarılarak verdiği fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İkilinin samimi görüntüsü, özellikle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisini çekti.
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmiş, bu sürecin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adamın kısa süre sonra Benfica'ya imza atması, söz konusu fotoğrafla birlikte yeniden gündeme geldi.
Rafa Silva ise Beşiktaş'taki döneminde yaşanan huzursuzlukların ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak eski takımı Benfica'ya transfer oldu. Portekizli futbolcunun dönüşü, Mourinho ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.
Türk futbolseverler, özellikle Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve ardından Benfica'da göreve başlamasıyla Rafa Silva'nın dönüşünü aynı karede görmeye tepki gösterdi. Fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum aldı.
