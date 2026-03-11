Türk Futboluna Veda: Orhan Kaynak

Türk futbolunun önemli golcülerinden Orhan Kaynak, profesyonel kariyerinde birçok takımın formasını giyerken özellikle Trabzonspor'da sergilediği performansla adından söz ettirdi. Süper Lig'de golcü kimliğiyle dikkat çeken Kaynak, kariyeri boyunca farklı liglerde ve kulvarlarda ortaya koyduğu istikrarlı performansla Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biri oldu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 10 Mart 2026'da 56 yaşında vefat eden Orhan Kaynak, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. 1 Mart 1970'te Adana'da doğan Kaynak, futbolcu kardeşleriyle tanınan ünlü Kaynak ailesinin bir ferdi olarak Türk futboluna iz bıraktı.

Orhan Kaynak'ın ağabeyleri; Reşit Kaynak, Kayhan Kaynak, İrfan Kaynak, İlhan Kaynak ve Ayhan Kaynak da bir dönem futbol oynamış isimlerdi. Kaynak'ın abileri Reşit, İrfan ve Kayhan Kaynak da aynı kaderi yaşayarak kalp krizinden hayatlarını kaybetmişlerdi. Genetik hastalık Kaynak ailesine büyük acılara yol açtı.

Küçük Orhan lakabı

Trabzonspor'da oynadığı dönemde aynı isimli oyuncu Orhan Çıkırıkçı ile karışmaması için 'Küçük Orhan' lakabıyla anılan Orhan Kaynak, kariyerinin sonuna kadar bu isimle tanındı. Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik ekip döneminde de bordo-mavili takımın içinde yer alan Kaynak, Orhan Çıkırıkçı yani 'Büyük Orhan' ile birlikte bu sürede Fatih Tekke'nin ekibinde yer aldı.

Futbolculuk dönemi

Futbolculuk kariyerine Adanaspor formasıyla başlayan Orhan Kaynak, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Daha sonra Samsunspor'a transfer olan Kaynak, Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü ve gol yollarındaki etkinliğiyle önemli kulüplerin radarına girdi.

En parlak dönem Trabzonspor'da

Orhan Kaynak'ın kariyerindeki en dikkat çekici dönem ise Trabzonspor forması giydiği yıllar oldu. 1994-1995 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig'de 30 maçta 14 gol atan Kaynak aynı sezon Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında da 10 gol atarak sezonu 24 golle tamamlayarak kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Hücum hattındaki etkili performansıyla takımın en önemli gol silahlarından biri haline gelen Orhan Kaynak, Trabzonspor kariyerinde taraftarların hafızasında yer edinen isimlerden biri oldu. Kaynak'ın UEFA Kupası son 32 turunda Aston Villa ile İngiltere'de attığı galibiyet golüyle sahadan 2-1 ayrılan Trabzonspor, turu geçen taraf olmuştu.

Beşiktaş ve Kocaelispor yılları

Trabzonspor'un ardından kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Orhan Kaynak, siyah-beyazlı ekipte hem lig hem de Avrupa kupalarında forma giydi. Daha sonra Kocaelispor'a transfer olan Kaynak, burada geçirdiği yıllarda takımın önemli hücum oyuncularından biri oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde forma giydi

Tecrübeli forvet kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Kayserispor, Akçaabat Sebatspor ve yurt dışında da Skoda Xanthi formalarını giydi. Özellikle Akçaabat Sebatspor'da Süper Lig'de iki sezonda attığı gollerle önemli rol oynadı.

Uzun kariyer, unutulmaz performans

1980'li yılların sonunda profesyonel futbol hayatına başlayan Orhan Kaynak, Süper Lig ve 1. Lig başta olmak üzere farklı liglerde sergilediği golcü kimliği, mücadeleci yapısı ve tecrübesiyle Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Kaynak, liglerde 373 maçta 111 gol ve 32 asist kaydederken, Türkiye Kupası ve diğer yerel kupalarda 39 maçta 19 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı, Avrupa kupalarında ise 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Toplamda 433 resmi maçta 136 gol ve 36 asistle kariyerini tamamlayan Orhan Kaynak, hem yerel hem de uluslararası arenada gol yollarındaki etkinliğiyle hafızalara kazındı.

Trabzonspor son görevi oldu

Türk futbolunun önemli ismi Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinin ardından yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak birçok takımda görev yaptı. Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Kaynak, Fatih Tekke'nin ekibi içinde yer alıyordu.

Yardımcı antrenörlük dönemi

Trabzonspor (2024-2025 - 2025-2026) 11 Mart 2025 - 10 Mart 2026, Teknik Direktör Fatih Tekke ile 45 maçlık dönemde görev yaptı.

Adana Demirspor (2017-2018) Giray Bulak ile birlikte 12 maçta saha kenarında yer aldı.

Sivasspor (2014-2015) Sergen Yalçın ve Roberto Carlos ile görev aldı.

Trabzonspor (2013-2014) Hami Mandıralı ile 10 maçta yardımcı antrenörlük yaptı.

Çaykur Rizespor (2013-2014) Rıza Çalımbay ile 22 maçta çalıştı.

Sivasspor (2010-2011, 2013-2014) Rıza Çalımbay ve Mesut Bakkal ile 115 maçta görev yaptı.

Eskişehirspor (2008-2009, 2010-2011) Rıza Çalımbay 85 maç, Bülent Uygun 2 maçta görev aldı.

Teknik direktörlük görevleri

Orhan Kaynak ayrıca Sarıyer, Elazığspor ve Boluspor takımlarında teknik direktörlük yaptı. - TRABZON