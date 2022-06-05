Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak - Son Dakika
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Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak

05.06.2022 14:41

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Göztepe el değiştiriyor. Kulüp hisselerinin sahibi olan ve tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile anlaşma noktasına geldi. Resmi imzaların atılmasından sonra Göztepe, Türk futbolunda yabancı yatırımcıya sahip ilk kulüp unvanına sahip olacak.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, İzmir ekibinin yeni sahibi olmaya çok yakın.

DANİMARKA VE İNGİLTERE'DE HİSSELERİ VAR

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

Türk futbolunda bir ilk! İşte Göztepe'nin yeni sahibi olacak yabancı yatırımcı
Rasmus Ankersen

TÜRK FUTBOLUNDA İLK YABANCI YATIRIMCI

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen'le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.

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Göztepe'de Ankersen'e devir yakın Göztepe'de Ankersen'e devir yakın

Mehmet Sepil, Midtjylland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak - Son Dakika


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