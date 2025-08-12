Türk Futbolunda Dev Zarar: 9,93 Milyar Lira - Son Dakika
Türk Futbolunda Dev Zarar: 9,93 Milyar Lira

12.08.2025 14:27
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunu toplam 9,93 milyar lira zarar ile kapattı.

Türk futbolunun lokomotifleri olarak gösterilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor, 2024-25 sezonunda 9,93 milyar lira zarara uğradı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre dört kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Toplamda 40,61 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 50,54 milyar liraya ulaştı. Böylece dört büyükler sadece geçen sezonu 9,93 milyar zararla kapattı. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 224,3 milyon avro.

Tahsil edilemeyen ama gelir kalemine yazılan faiz girdisi

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.

Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.

Şirketlerin mali tablolarını inceleyen bağımsız denetçiler ise hazırladıkları raporlarda uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."

Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

En fazla zarar Galatasaray'da

Denetçilerin raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 3,3 milyar lirayla (74,4 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Sarı-kırmızılıları 2,72 milyar lira (61,5 milyon avro) zararla Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 2,36 milyar lira (53,5 milyon avro) zararla kapattığı sezonda, Trabzonspor da 1,55 milyar liralık (34,9 milyon avro) zarara engel olamadı.

Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde gelir/gider tablosu şöyle: ??????????????

2024 - 2025 SEZONU GELİR GİDER TABLOSU
Kulüp Futbol ŞirketleriGelir Milyar ?Gider Milyar ?Zarar Milyar ?Zarar Milyon €
Galatasaray14,1617,463,374,4
Beşiktaş8,811,522,7261,5
Fenerbahçe12,2414,62,3653,5
Trabzonspor5,416,961,5534,9
Toplam40,6150,549,93224,3

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

