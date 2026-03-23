Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma... - Son Dakika
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...

Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
23.03.2026 10:21
Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...
Türk futbolundaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Amatör maç sırasında 5 aylık çocuğuna küfredilen hakem, maçı durdurup tribünlerin boşaltılmasını istedi.

Amatör bir karşılaşmada yaşanan olay, futbol sahalarında nadir görülen anlara sahne oldu.

5 AYLIK ÇOCUĞUNA KÜFÜR EDİLDİ

Müsabaka sırasında hakemin 5 aylık çocuğuna yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığı iddia edildi. Yaşanan bu durum karşısında hakem sert tepki gösterdi.

MAÇI DURDURDU, TRİBÜNLERİ BOŞALTTI

Olayın ardından karşılaşmayı durduran hakem, tribünlerin tamamen boşaltılmasını talep etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle seyirciler stat dışına çıkarıldı.

KARŞILAŞMA YENİDEN BAŞLADI

Tribünlerin boşaltılmasının ardından maçın yeniden başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan olay futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Son Dakika Spor Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma... - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de havalimanında büyük facia Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
SON DAKİKA: Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma... - Son Dakika
