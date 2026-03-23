Türk futbolunun bittiğinin özeti: 5 aylık çocuğuma...

Amatör bir karşılaşmada yaşanan olay, futbol sahalarında nadir görülen anlara sahne oldu.
Müsabaka sırasında hakemin 5 aylık çocuğuna yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldığı iddia edildi. Yaşanan bu durum karşısında hakem sert tepki gösterdi.
Olayın ardından karşılaşmayı durduran hakem, tribünlerin tamamen boşaltılmasını talep etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle seyirciler stat dışına çıkarıldı.
Tribünlerin boşaltılmasının ardından maçın yeniden başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan olay futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
