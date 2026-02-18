Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti\'yi delirten soru! Şoke oldu
18.02.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmesi sonrası İtalyan ekibinde moraller bozuldu. Teknik Direktör Luciano Spalletti, bir Türk gazetecinin 'Juventus en son ne zaman 5 gol yedi?' sorusuna sinirlenerek, 'Bu konuyla ilgilenmek istemiyorum' yanıtını verdi. Spalletti, savunma zaaflarını kabul ederken, maçı yönetemediklerini ve basit hatalar yaptıklarını belirtti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan ekibinde moraller bozuldu. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

RAMS Park'taki tarihi yenilginin ardından bir Türk gazetecinin, "Juventus en son ne zaman 5 gol yedi, hatırlıyor musunuz?" sorusu Spalletti'yi sinirlendirdi.

Deneyimli teknik adam soruya kısa ve net bir şekilde karşılık verdi:

"Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum."

SPALLETTI: MAÇI YÖNETEMEDİK

Son 4 resmi maçta 13 gol yemeleriyle ilgili de konuşan Spalletti, savunma zaaflarını kabul etti. İtalyan çalıştırıcı, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözümü de bizim bulmamız gerekiyor. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Basit hatalar yaptık. Karakter açısından geri adım attık." ifadelerini kullandı. Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası Spalletti'nin gergin tavrı, basın toplantısına damga vurdu.

Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Bu Türk gazeteciler madem böyle soru sorabiliyorlardu neden Türkiye de kiralar asgarî ücretten fazla emekliler neden asgarî ücretin altında pazarda meyve sebze temel gıda neden böyle pahalı diye sormuyorlar zat-ı muhtereme ? Yada Türkiye peyniri zeytini en son ne zaman bu paralara yedi diye bı sorun bari 6 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:43:31. #7.11#
SON DAKİKA: Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.