Türk Güreş Milli Takımları Avrupa Şampiyonası\'nda başarılı

Spor

12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Serbest Güreş Milli Takımı şampiyon olurken, Kadın Milli Takımı ise ikinciliği elde etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler tarih yazdı. En son 1993 yılında İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı 31 yıl aradan sonra tekrardan Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce de Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı zaferle tamamladı. Kadın Milli Takımı da ikincilikle yetindi.

82 kilogramda ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Alperen Berber Avrupa şampiyonu olurken, 72 kilogramda Selçuk Can ve kadınlarda ise 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Serbest Güreş Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı. Grekoromen Güreş Milli Takımı da 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde Avrupa şampiyonu olarak bitirdi.

Kadınlar Güreş Milli Takımı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere şampiyonayı 5 madalya ve takım halinde Avrupa Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı.

Grekoromen Stil

2 altın

82 kilogramda Alperen Berber

72 kilogramda Selçuk Can

3 gümüş

77 kilogramda Yunus Emre Başar

87 kilogramda Ali Cengiz

130 kilogram Rıza Kayaalp

1 bronz

67 kilogramda Murat Fırat

Kadınlar

3 altın

68 kilogramda Buse Tosun

72 kilogramda Nesrin Baş

76 kilogramda Yasemin Adar

1 gümüş

50 kilogramda Evin Demirhan

1 bronz

53 kilogramda Zeynep Yetgil

Serbest Stil

2 altın

92 kilogramda Feyzullah Aktürk

125 kilogramda Taha Akgül

2 gümüş

57 kilogramda Muhammet Karavuş

74 kilogramda Soner Demirtaş

2 bronz

86 kilogramda Osman Göçen

97 kilogramda İbrahim Çiftçi - BÜKREŞ