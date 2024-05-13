Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Olimpiyat Elemeleri sona erdi. Ay-yıldızlılarda Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil, Olimpiyat Oyunları biletini almaya hak kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Başakşehir Spor Salonu'nda düzenlenen, 93 ülke adına 517 güreşçinin katılım gösterdiği Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon Müsabakaları sona erdi. Kadınlar milli takımında 62 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ise Özbekistan'dan Shokphida Akhmetova'yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu.
Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcular şöyle:
Kadınlar
Zeynep Yetgil
Nesrin Baş
Yasemin Adar
Evin Demirhan
Buse Tosun
Grekoromen Stil
Rıza Kayaalp
Burhan Akbudak
Enes Başar
Ali Cengiz
Serbest Stil
Taha Akgül
İbrahim Çiftçi - İSTANBUL
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