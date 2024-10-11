Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşacak

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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında THY yarın saat 15.00'te Aydın Mimar Spor Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları'nın başarılı voleybolcusu Büşra Kılıçlı, "Bu sezonki ilk deplasmanımıza gidiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanda her zaman oynaması çok zor bir takım. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Maça hazırız. Ligdeki bu sezon ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL