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Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 25-14, 25-14, 25-23 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 81 dakika sürdü.

Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos\'u 3-0 Yendi
24.01.2024 - 19:53,
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Alecrim, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Carneiro, Buse Kayacan)

Beşiktaş Ayos: Maglio, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brokocevic, Ecem Aknam (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Demidova, Celeste Plak, Bahar Guidetti, Hilal Kocakara)

Setler: 25-14, 25-14, 25-23

Süre: 81 dakika (26, 23, 32)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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