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Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi

Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop\'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 27-25, 25-17, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 79 dakika sürdü.

04.02.2024 16:09
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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Duarte, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Carneiro, Kübra Akman, Derya Güç, Vasilantonaki, Şeyma Ercan)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya ( Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Guerra, Buket Yılmaz)

Setler: 27-25, 25-17, 25-20

Süre: 79 dakika (30, 26, 23)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Hava Yolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
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